Мир увидел обновленный Land Rover Discovery Sport

У модели немного изменилась внешность, оснащение, а также материалы отделки салона.
В компании рассказали, что Discovery Sport получил улучшенное технологичное оснащение и новый силовой агрегат – мягкий гибрид.
Кроме того, в список опций добавился семиместный салон, который производитель обозначает как 5+2.
Среди главных изменений в техники - это новый 4-цилиндровый 246-сильный бензиновый мотор семейства Ingenium, а также 296-сильный агрегат с 48-вольтовою генераторной электроустановкой, а также обивка сидений материалом Luxtex, изготовленным из переработанного пластика.
Приобрести новенький Land Rover Discovery Sport уже можно будет этим летом.