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Мир увидел обновленный Land Rover Discovery Sport | Фото:25.05 03:18   MIGnews.com

Мир увидел обновленный Land Rover Discovery Sport


Британский автопроизводитель Land Rover показал миру обновленный внедорожник Land Rover Discovery Sport.

Об этом в пятницу, 24 мая сообщает CarAdvice.

Как известно, эта модель выпускается с 2014 года.

У модели немного изменилась внешность, оснащение, а также материалы отделки салона.

В компании рассказали, что Discovery Sport получил улучшенное технологичное оснащение и новый силовой агрегат – мягкий гибрид.

Кроме того, в список опций добавился семиместный салон, который производитель обозначает как 5+2.

Среди главных изменений в техники - это новый 4-цилиндровый 246-сильный бензиновый мотор семейства Ingenium, а также 296-сильный агрегат с 48-вольтовою генераторной электроустановкой, а также обивка сидений материалом Luxtex, изготовленным из переработанного пластика.

Приобрести новенький Land Rover Discovery Sport уже можно будет этим летом.



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