24.04 06:10 MIGnews.com
Apple порадует мир бюджетным iPhone на две SIM
Технологический гигант Apple подумывает о выпуске тройки новых моделей iPhone, в том числе бюджетную версию с 6,1-дюймовым ЖК-дисплеем и слотами для одной или двух сим-карт в 2018 году.
Планируется, что стоимость бюджетного iPhone составит 550-650 долл. в зависимости от объема памяти за модель с одной сим-картой и 650-750 долл. за модель с двумя симками.
На продажи бюджетной версии iPhone придется до 65-75% всех продаж Apple в штуках, пишет Business Insider
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Ранее стало известно, что Apple собирается представить новую версию iPhone X с диагональю 5,8 дюйма, а также модель с диагональю 6,5 дюйма. Стоимость устройств пока неизвестна.
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