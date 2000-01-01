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24.04 03:21   MIGnews.com

Ученые обнаружили планету, пожирающую свет

Ученые обнаружили планету, которая "пожирает" свет. При изучении свойств и состава планеты WASP-104b, исследователи назвали ее "горячим Юпитером" из-за ее температурных особенностей.

Исследователи натолкнулись на необычное явление – свергорячая планета в созвездии Льва практически полностью поглощает свет от ближайшей звезды.

Из-за высокой температуры атмосферы, нагреваемой из-за тесного расположения планеты с горячей звездой, "юпитероподобные" планеты могут поглощать до 40–50% света. Однако WASP-104b оказалась значительно интереснее аналогичных планет — сверхтёмная планета поглощает 98% от излучения жёлтого солнцеподобного карлика, находящегося на расстоянии в 466 световых лет от Земли.

Видимое излучение WASP-104b поглощает благодаря образованию густой, похожей на туман атмосферы.

По мнению ученых, практически полное поглощение света обусловлено высоким содержанием натрия и калия.
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