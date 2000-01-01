23.03 19:39 MIGnews.com

Новая Зеландия обвинила Apple в неуплате налогов

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Новозеландская газета New Zealand Herald обвинила Apple в неуплате налогов в Новой Зеландии. По данным газеты, в то время, как с 2007 года продажи на территории страны принесли компании 2,95 млрд. доходов, она заплатила 26 млн. долларов налогов в бюджет Австралии.Материнская компания отделения Apple в Новой Зеландии зарегистрирована в Австралии, и, поскольку между двумя странами есть соглашение о том, что в таких случаях налоги платятся в бюджет только одной из них, и в Apple заявили, что схема абсолютно легальна."Apple — крупнейший налогоплательщик в мире, мы понимаем и уважаем важнейшую роль, которую играют налоги в нашем обществе, — прокомментировал представитель компании. Мы соблюдаем законы и платим налоги везде, где мы работаем. Apple хочет улучшать мир, и мы гордимся тем вкладом, который мы сделали в [экономику] Новой Зеландии в последние 10 лет", - заявили в пресс-службе компании.Эксперты также сомневаются, что Apple хотела смошенничать — потому что в Австралии корпоративный налог на 30% выше, чем в Новой Зеландии.