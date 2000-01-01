Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Новая Зеландия обвинила Apple в неуплате налогов | Фото: Dru Bloomfield/Flickr23.03 19:39   MIGnews.com

Новая Зеландия обвинила Apple в неуплате налогов

Новозеландская газета New Zealand Herald обвинила Apple в неуплате налогов в Новой Зеландии. По данным газеты, в то время, как с 2007 года продажи на территории страны принесли компании 2,95 млрд. доходов, она заплатила 26 млн. долларов налогов в бюджет Австралии.

Материнская компания отделения Apple в Новой Зеландии зарегистрирована в Австралии, и, поскольку между двумя странами есть соглашение о том, что в таких случаях налоги платятся в бюджет только одной из них, и в Apple заявили, что схема абсолютно легальна.

"Apple — крупнейший налогоплательщик в мире, мы понимаем и уважаем важнейшую роль, которую играют налоги в нашем обществе, — прокомментировал представитель компании. Мы соблюдаем законы и платим налоги везде, где мы работаем. Apple хочет улучшать мир, и мы гордимся тем вкладом, который мы сделали в [экономику] Новой Зеландии в последние 10 лет", - заявили в пресс-службе компании.

Эксперты также сомневаются, что Apple хотела смошенничать — потому что в Австралии корпоративный налог на 30% выше, чем в Новой Зеландии.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:23
Спать придется меньше: Израиль переходит на летнее время
18:49
Развозов против депортации в Украину семьи врачей
17:56
Венесуэла надеется на восстановление отношений с Израилем
17:55
Путин выразил соболезнования Британии в связи с терактом
17:12
В Бельгии автомобилист с оружием пытался протаранить толпу
16:46
Нетаниягу соболезнует жертвам теракта в Лондоне
16:21
Посол Обамы в Израиле: Дональд Трамп меня приятно удивил
16:11
Россия отказалась транслировать Евровидение-2017
15:40
19-летний израильтянин терроризировал евреев в 4 странах
15:37
Австрия заплатит вдвойне добровольно уезжающим мигрантам
15:18
Teva уволит пять тысяч сотрудников
15:16
Генсек НАТО заявил о важности диалога с Россией
14:58
Теракт у британского парламента совершило ISIS
14:36
Гробница Христа может рухнуть в любой момент
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus