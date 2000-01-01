Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Революционная технология добычи `чистой энергии` | Фото:23.02 18:29   MIGnews.com

Революционная технология добычи "чистой энергии"

HB11 Energy, компания с уникальным подходом к производству термоядерной энергии, объявила о подписании патентов в Китае, Японии и США, сообщает NEW Atlas. Разработка предлагает теоретическое решение энергетических потребностей человечества.

Термоядерный синтез может позволить дешевое и безопасное производство "зеленой" энергии без шансов радиоактивного расплавления. HB11 избавляется от сложных видов топлива, таких как тритий, а также от невероятно высоких температур - что приводило к ненадежности и радиоактивности.

Вместо этого компания использует много водорода, применяя специальные лазеры для синтеза.

Конструкция представляет собой практически пустую металлическую сферу с "таблеткой" небольшого размера в центре и отверстиями для двух лазеров.

Один лазер устанавливает магнитное удержание поля, второй запускает цепную реакцию слияния. Альфа-частицы, генерируемые реакцией, будут создавать электрический поток, который может быть направлен почти напрямую в существующую электрическую сеть без необходимости в теплообменнике.

По словам HB11, генераторы компании будут компактными, чистыми и достаточно безопасными для сборки в городских условиях. Также, разработка позволяет избавиться от ядерных отходов, перегретого пара и расплавления.

Ранние результаты тестирования показывают, что у компании "есть большие шансы достичь цели получения чистой энергии раньше других."


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:36
"ХАМАС получил деньги - и немедленно обстрелял"
18:34
Нетаниягу провел совещание в штабе ЧС минздрава
18:30
"Железный Купол" сбил 10 ракет
18:29
Ракетный обстрел: ЦАХАЛ рассказал новые подробности
18:24
Обстрел Израиля: 21 ракета за четверть часа
18:08
Саудовская Аравия пресекла попытку "подлого нападения"
18:06
Ракетный обстрел Израиля засняли на видео
17:58
Мощный ракетный обстрел Ашкелона
17:53
За Джулианом Ассанжем следили в посольстве Эквадора
17:50
Ракетная тревога в Ашкелоне и в районе Газы
17:32
Amazon: израильтянам бесплатная доставка, палестинцам - нет
17:15
Проиранские наемники несут серьезные потери в Идлибе
17:03
Данные FlightRadar подтверждают визит шефа Моссада в Катар
16:49
Образование в ПА: Британия пересмотрит помощь БАПОР
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus