23.02 18:29 MIGnews.com

Революционная технология добычи "чистой энергии"

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HB11 Energy, компания с уникальным подходом к производству термоядерной энергии, объявила о подписании патентов в Китае, Японии и США, сообщает NEW Atlas. Разработка предлагает теоретическое решение энергетических потребностей человечества.Термоядерный синтез может позволить дешевое и безопасное производство "зеленой" энергии без шансов радиоактивного расплавления. HB11 избавляется от сложных видов топлива, таких как тритий, а также от невероятно высоких температур - что приводило к ненадежности и радиоактивности.Вместо этого компания использует много водорода, применяя специальные лазеры для синтеза.Конструкция представляет собой практически пустую металлическую сферу с "таблеткой" небольшого размера в центре и отверстиями для двух лазеров.Один лазер устанавливает магнитное удержание поля, второй запускает цепную реакцию слияния. Альфа-частицы, генерируемые реакцией, будут создавать электрический поток, который может быть направлен почти напрямую в существующую электрическую сеть без необходимости в теплообменнике.По словам HB11, генераторы компании будут компактными, чистыми и достаточно безопасными для сборки в городских условиях. Также, разработка позволяет избавиться от ядерных отходов, перегретого пара и расплавления.Ранние результаты тестирования показывают, что у компании "есть большие шансы достичь цели получения чистой энергии раньше других."