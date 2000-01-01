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Американские ученые создали искусственную молекулу ДНК 24.02 06:50   MIGnews.com

Американские ученые создали искусственную молекулу ДНК

Американские специалисты синтезировали искусственную молекулу дезоксирибонуклеиновой кислоты – ДНК, сообщает журнал Science.

Примечательно, что у всех живых организмов на Земле информация в ДНК кодируется с помощью 4 букв, однако к своей искусственной молекуле ученые добавили еще 4 буквы (буква или мономер - повторяющееся звено в составе полимерных молекул).

Ученые заявляют, что их искусственная молекула ДНК – один из вариантов того, как могла бы выглядеть нуклеиновая кислота инопланетянина.

Синтетическая молекула способна нести в себе генетическую информацию и мутировать, не изменяя своих свойств.

Ученые заявляют, что такие характеристики удовлетворяют основным требованиям для обеспечения дарвиновской эволюции.


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