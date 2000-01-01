23.02 22:16 MIGnews.com

12-летний мальчик осуществил ядерный синтез у себя дома

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12-летний американский мальчик претендует на звание самого молодого человека, достигшего ядерного синтеза. По сообщению Fox News, при финансовой поддержке своих родителей, Джексон Освальт из Мемфиса, штат Теннесси приобрел оборудование на сумму около 10 000 долларов и превратил старую игровую комнату в физическую лабораторию.После года работы на самодельном реакторе и с помощью онлайн-форума любителей физики, Open Source Fusor Research Consortium, Освальт объявил, что, по его мнению, ему удалось сжечь два атома дейтерия в гелии: детектор, который он подключил к реактору, зарегистрировал выброс нейтрона из атомов - явный признак успешного синтеза.Реактор разбивает атомы вместе, нагревая их внутри безвоздушного плазменного ядра с 50 000 вольт электричества. После проверки его схемы и результатов Исследовательский консорциум Fusor признал Освальта самым молодым в мире "фузионером", человеком достигшим ядерного синтеза. Предыдущему рекордсмену было 14 лет.