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Мексика: в подводной пещере обнаружено кладбище майя | Фото: Национальный институт антропологии и истории Мексики23.02 23:41   MIGnews.com

Мексика: в подводной пещере обнаружено кладбище майя

Ученые Национального института антропологии и истории Мексики нашли 198 древних артефактов и останков живых существ внутри огромной пещеры Сак-Актун. Среди находок, которые уже обнаружили ныряльщики, есть человеческие останки, в том числе скелеты.

Интересно, что часть человеческих костей, возраст которых составляет около 9 тысяч лет, кажется, имеют на себе следы огня. Таким образом, исследователи предположили, что деятельность человека в этом регионе началась на тысячу лет раньше, чем считалось ранее.

Есть версия, что пещера служила для древних майя кладбищем и местом священного культа. В частности, среди находок ученые выделяют статуэтку бога торговли. Кроме того, возможно, что место использовалось для жертвоприношений.

Археологи предполагают, что люди, по-видимому, фактически не жили в подводной пещере, но отваживались спускаться в нее в периоды сильной засухи для поиска воды. Но пещера и культура племен были, тем не менее, неразрывно связаны, а дайверы нашли под водой многочисленные примеры керамики эпохи майя и другие изделия, а также структуру, которая напоминает лестницу.

Внутри пещеры обнаружили также окаменелости животных времен последнего ледникового периода, в том числе гигантских ленивцев и медведей, а также останки вымершего слоноподобного животного из семейства Gomphotheriidae. По словам ученых, пещера была ловушкой для тех, кто в нее по неосторожности упал.
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