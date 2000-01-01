23.02 23:41 MIGnews.com

Мексика: в подводной пещере обнаружено кладбище майя

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Ученые Национального института антропологии и истории Мексики нашли 198 древних артефактов и останков живых существ внутри огромной пещеры Сак-Актун. Среди находок, которые уже обнаружили ныряльщики, есть человеческие останки, в том числе скелеты.Интересно, что часть человеческих костей, возраст которых составляет около 9 тысяч лет, кажется, имеют на себе следы огня. Таким образом, исследователи предположили, что деятельность человека в этом регионе началась на тысячу лет раньше, чем считалось ранее.Есть версия, что пещера служила для древних майя кладбищем и местом священного культа. В частности, среди находок ученые выделяют статуэтку бога торговли. Кроме того, возможно, что место использовалось для жертвоприношений.Археологи предполагают, что люди, по-видимому, фактически не жили в подводной пещере, но отваживались спускаться в нее в периоды сильной засухи для поиска воды. Но пещера и культура племен были, тем не менее, неразрывно связаны, а дайверы нашли под водой многочисленные примеры керамики эпохи майя и другие изделия, а также структуру, которая напоминает лестницу.Внутри пещеры обнаружили также окаменелости животных времен последнего ледникового периода, в том числе гигантских ленивцев и медведей, а также останки вымершего слоноподобного животного из семейства Gomphotheriidae. По словам ученых, пещера была ловушкой для тех, кто в нее по неосторожности упал.