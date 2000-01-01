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Скриншот с видео 24.02 02:04   MIGnews.com

Компания Airbus создала первое летающее такси

Компания Airbus показала полет своего летающего такси Alpha One проекта Vahana. Видео было опубликовано на YouTube на аккаунте Zach Lovering.



В видеоролике пишут, что полет состоялся еще 31 января. Да данным DailyMail испытание проходило в Пендлтоне штат Орегон. Во время первого полета испытатели подняли дрон на высоту 16 футов (почти пять метров) и посмотрели, как он держится в воздухе. Сообщается, что во время следующих испытаний разработчики хотят проверить его способность долетать до заданной точки.

Габариты аппарата составляют 6,2 метра в ширину, 5,7 метров в длину и 2,8 метра в высоту. Его грузоподъемность превышает 740 килограммов, однако в кабине есть место только на одного пассажира. Alpha One полностью электрифицирован. Его разработали по принципу конвертоплана: есть восемь пропеллеров и шесть роторов.

Разработка первого воздушного такси началась в 2016 году. Airbus планирует вывести свой продукт на коммерческий рынок к 2020 году.
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