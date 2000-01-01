24.02 02:04 MIGnews.com

Компания Airbus создала первое летающее такси

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Компания Airbus показала полет своего летающего такси Alpha One проекта Vahana. Видео было опубликовано на YouTube на аккаунте Zach Lovering.В видеоролике пишут, что полет состоялся еще 31 января. Да данным DailyMail испытание проходило в Пендлтоне штат Орегон. Во время первого полета испытатели подняли дрон на высоту 16 футов (почти пять метров) и посмотрели, как он держится в воздухе. Сообщается, что во время следующих испытаний разработчики хотят проверить его способность долетать до заданной точки.Габариты аппарата составляют 6,2 метра в ширину, 5,7 метров в длину и 2,8 метра в высоту. Его грузоподъемность превышает 740 килограммов, однако в кабине есть место только на одного пассажира. Alpha One полностью электрифицирован. Его разработали по принципу конвертоплана: есть восемь пропеллеров и шесть роторов.Разработка первого воздушного такси началась в 2016 году. Airbus планирует вывести свой продукт на коммерческий рынок к 2020 году.