24.02 01:48 MIGnews.com

Ученые хотят создать роботов с искусственным интелектом

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Шведские ученые планируют создать цифровые копии умерших людей, чтобы потом создать роботов, внешне похожих на усопших, пишет Dagen.Сообщается, что на данный момент изобретатели ищут добровольцев, которые бы согласились, чтобы исследователи воссоздали образы их умерших родственников.Сперва ученые хотят с помощью искусственного интеллекта воссоздать голос умершего, а потом научить его общаться.По мнению экспертов в области науки, их творение поможет семьям умерших пережить семейную трагедию, общаясь с роботом, погожим на их члена семьи.В ноябре 2017 года основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что искусственный интеллект может стать причиной исчезновения человечества. Он считает, что цифровой интеллект намного опасней ядерного оружия.