23.02 08:08 MIGnews.com
Проведены успешные испытания “Железного Купола”
Управление “Хума” министерства обороны Израиля и компания Rafael сообщили об успешном завершении серии испытаний модернизированной системы ПРО “Железный Купол”.
Во время испытаний была впервые использована ракета-перехватчик Тамир, которая является совместной американо-израильской разработкой.
Согласно соглашению между США и Израилем, Израиль переносит производства части компонентов системы “Железный Купол” в Соединенные Штаты, а те частично финансируют проект.
В апреле прошлого года были проведены испытания “Железного Купола” в Америке. Они также были успешными - система сбила дрон.
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