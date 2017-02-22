23.02 08:08 MIGnews.com

Проведены успешные испытания “Железного Купола”

תיעוד: ניסוי מוצלח של מערכת כיפת ברזל @OrHeller pic.twitter.com/BO3oB6TvZj — חדשות 10 (@news10) February 22, 2017

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Управление “Хума” министерства обороны Израиля и компания Rafael сообщили об успешном завершении серии испытаний модернизированной системы ПРО “Железный Купол”.Во время испытаний была впервые использована ракета-перехватчик Тамир, которая является совместной американо-израильской разработкой.Согласно соглашению между США и Израилем, Израиль переносит производства части компонентов системы “Железный Купол” в Соединенные Штаты, а те частично финансируют проект.В апреле прошлого года были проведены испытания “Железного Купола” в Америке. Они также были успешными - система сбила дрон.