Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






От телефона мечты к кошмару: почему взрываются Samsung Note7 23.01 07:44   MIGnews.com

От телефона мечты к кошмару: почему взрываются Samsung Note7

После долгих месяцев молчания корейская корпорация Samsung распространила результаты расследования причин того, что новейшая модель ее смартфонов - Note 7 перегревалась и взрывалась.

Выяснилось, что перегрев батареи происходил, по разным причинам у двух поставщиков батарей. В случае Samsung SDI, не было достаточно пространства между защитным мешочком вокруг батареи и ее внутренностями. Из-за того, что телефон очень тонок, создавалось давление на правый верхний угол батареи. При худшем сценарии это приводило к тому, что электроды внутри батареи сжимались и вступали в контакт, что приводило к короткому замыканию.

В случае Amperex Technology Limited, на некоторых ячейках отсутствовала изолирующая лента, в некоторых батареях были обнаружены острые выступы внутри ячеек. Они могли навредить сепаратору между анодом и катодом. Все сепараторы были тонкими, что увеличивает риск короткого замыкания.

Исследование было опубликовано после тестирования 200 тысяч телефонов и 30 тысяч батарей. Тестированием занимались 700 инженеров компании, и за ним наблюдали три независимые фирмы.

Проблемы Note 7 начались сразу после поступления в продажу в сентябре. Samsung был вынужден отозвать 2,5 миллиона девайсов после многочисленных случаев перегрева. Телефоны были заменены - но это не решило проблемы “безопасные” замены начали взрываться и загораться. Один такой случай произошел даже с выключенным телефоном в самолете во время полета.

В результате, Samsung в октябре был вынужден полностью остановить продажу и производство Note 7 .
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:48
Ортодоксы будут голосовать против аннексии Маале-Адумим
08:27
Гальон: лобби апартеида занято иудаизацией Иерусалима
08:23
Трамп отказался обнародовать свою налоговую декларацию
08:04
Бывший главный раввин Израиля проведет 3,5 года в тюрьме
07:37
Абу Мазен и король Абдалла ответят на переезд посольства США
07:15
Полиция даст рекомендацию судить Нетаниягу
07:10
Трамп пригасил Нетаниягу в Вашингтон
06:56
На Юг США обрушились торнадо, погибли 19 человек
06:20
Боевики ISIS взорвали крупнейшую гостиницу на западе Мосула
05:35
Деверь Дональда Трампа вышел на антипрезидентский протест
04:24
Фаст-фуд может привести к бесплодию
03:41
Канадец выиграл в лотерею 19 млн. долларов
02:32
Мороженое вызывает сердечно-сосудистые заболевания
01:20
Отец Джоли прокомментировал отношения дочери с Брэдом Питтом
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus