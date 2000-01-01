23.01 07:44 MIGnews.com

От телефона мечты к кошмару: почему взрываются Samsung Note7

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После долгих месяцев молчания корейская корпорация Samsung распространила результаты расследования причин того, что новейшая модель ее смартфонов - Note 7 перегревалась и взрывалась.Выяснилось, что перегрев батареи происходил, по разным причинам у двух поставщиков батарей. В случае Samsung SDI, не было достаточно пространства между защитным мешочком вокруг батареи и ее внутренностями. Из-за того, что телефон очень тонок, создавалось давление на правый верхний угол батареи. При худшем сценарии это приводило к тому, что электроды внутри батареи сжимались и вступали в контакт, что приводило к короткому замыканию.В случае Amperex Technology Limited, на некоторых ячейках отсутствовала изолирующая лента, в некоторых батареях были обнаружены острые выступы внутри ячеек. Они могли навредить сепаратору между анодом и катодом. Все сепараторы были тонкими, что увеличивает риск короткого замыкания.Исследование было опубликовано после тестирования 200 тысяч телефонов и 30 тысяч батарей. Тестированием занимались 700 инженеров компании, и за ним наблюдали три независимые фирмы.Проблемы Note 7 начались сразу после поступления в продажу в сентябре. Samsung был вынужден отозвать 2,5 миллиона девайсов после многочисленных случаев перегрева. Телефоны были заменены - но это не решило проблемы “безопасные” замены начали взрываться и загораться. Один такой случай произошел даже с выключенным телефоном в самолете во время полета.В результате, Samsung в октябре был вынужден полностью остановить продажу и производство Note 7 .