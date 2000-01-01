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Капсула Boeing закончила миссию и приземлилась в пустыне | Фото:23.12 03:31   MIGnews.com

Капсула Boeing закончила миссию и приземлилась в пустыне

Космическая капсула Boeing благополучно приземлилась в пустыне Нью-Мексико после прерванного полета на Международную космическую станцию. Это угрожает помешать усилиям компании по запуску астронавтов для НАСА в следующем году.

Starliner спустился на ракетный полигон "Белые пески", закончив двухдневную миссию, которая должна была длиться больше недели.

Это первый полет пассажирской капсулы компании на МКС. Экипажа в ней нет. Starliner должен был произвести состыковку с космической станцией приблизительно через день после запуска.




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