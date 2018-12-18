Ученые обнаружили в Альпах предка тираннозавров

По словам исследователей, новый ящер получил имя Saltriovenator zanellai.
Останки очень древнего хищного динозавра исследователи обнаружили в ходе раскопок на территории деревни Сальтрио, расположенной неподалеку от Милана.
Группа ученых во главе с Анджело Занеллой определила, что вес динозавра составляет около 1,3 тонн, а рост 3 метра. Saltriovenator zanellai ходил на четырех лапах и длина его туловища также равняется 3 метрам.
Теропод был относительно молодой особью — ученые установили, что ему исполнилось всего 24 года.
Ознакомиться с подробностями можно в статье, опубликованной в PeerJ.