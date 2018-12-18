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Ученые обнаружили в Альпах предка тираннозавров | Фото:22.12 22:30   MIGnews.com

Ученые обнаружили в Альпах предка тираннозавров

Палеонтологи обнаружили итальянских Альпах останки старейшего из известных динозавров - тираннозавров, которые обитали на нашей земле около 200 миллионов лет назад.

Об этом в субботу, 22 декабря сообщает Science Daily.

По словам исследователей, новый ящер получил имя Saltriovenator zanellai.

Останки очень древнего хищного динозавра исследователи обнаружили в ходе раскопок на территории деревни Сальтрио, расположенной неподалеку от Милана.

Группа ученых во главе с Анджело Занеллой определила, что вес динозавра составляет около 1,3 тонн, а рост 3 метра. Saltriovenator zanellai ходил на четырех лапах и длина его туловища также равняется 3 метрам.

Теропод был относительно молодой особью — ученые установили, что ему исполнилось всего 24 года.

Ознакомиться с подробностями можно в статье, опубликованной в PeerJ.


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