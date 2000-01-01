23.12 03:08 MIGnews.com

Умные работники закончились

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В прошлом году началась реализация правительственной программы по увеличению числа работников в сфере высоких технологий. Правительство поставило своей целью увеличить число работников на десятки процентов, но новое исследование, проведенное институтом «Тауб» ставит под сомнение возможности успешной реализации начинания.Государство стремится увеличить число работников в сфере высоких технологий, что должно отразиться на сокращении социального разрыва в стране, однако доля занятых в сфере высоких технологий не изменилась в течение последнего десятилетия и составляет 8 процентов от общего числа наемных работников. Работники компаний высоких технологий в Израиле зарабатывают более чем в два раза больше средней заработной платы по стране и несут ответственность за примерно четверть выплат подоходного налога. Этот факт, а также резкая нехватка квалифицированного персонала (которая ощущается во многих странах), и стали причиной инициации программы с бюджетом более чем в миллиард шекелей, призванной увеличить число инженеров в компаниях высоких технологий на 40 процентов в течение 5 лет. Прежде всего инициаторы программы предполагали добиться интеграции в хай-тек жителей периферии, женщин и представителей арабского сектора. В основе программы лежит новый формат обучения, который предполагает подготовку высококвалифицированных специалистов в сжатые сроки.Исследование института «Тауб» поставило своей целью проверить потенциал, заложенный в реализации программы, проведя для этого мониторинговое исследование профессиональных навыков и компетенций взрослого населения трудоспособного возраста. Исследователи проверили знания населения в математике, умение читать и знание английского языка, исходя из предположения, что именно такие навыки требуются для начала работы в сфере высоких технологий.Результаты показали, что у израильской отрасли высоких технологий практически нет потенциала развития, основываясь на местных кадрах, и что практически все население, способное работать в компаниях хай-так, уже в них работает. Исследование указывает, что еще не более 4 процентов работоспособного населения смогут переквалифицироваться для работы в хай-теке, но не более того. Но примерно две трети из них и сегодня зарабатывает достаточно, так что только примерно 1 процент сможет улучшить условия занятости, переквалифицировавшись в «хайтекиста».