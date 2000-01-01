Умные работники закончились

В прошлом году началась реализация правительственной программы по увеличению числа работников в сфере высоких технологий. Правительство поставило своей целью увеличить число работников на десятки процентов, но новое исследование, проведенное институтом «Тауб» ставит под сомнение возможности успешной реализации начинания.
Государство стремится увеличить число работников в сфере высоких технологий, что должно отразиться на сокращении социального разрыва в стране, однако доля занятых в сфере высоких технологий не изменилась в течение последнего десятилетия и составляет 8 процентов от общего числа наемных работников. Работники компаний высоких технологий в Израиле зарабатывают более чем в два раза больше средней заработной платы по стране и несут ответственность за примерно четверть выплат подоходного налога. Этот факт, а также резкая нехватка квалифицированного персонала (которая ощущается во многих странах), и стали причиной инициации программы с бюджетом более чем в миллиард шекелей, призванной увеличить число инженеров в компаниях высоких технологий на 40 процентов в течение 5 лет. Прежде всего инициаторы программы предполагали добиться интеграции в хай-тек жителей периферии, женщин и представителей арабского сектора. В основе программы лежит новый формат обучения, который предполагает подготовку высококвалифицированных специалистов в сжатые сроки.
Исследование института «Тауб» поставило своей целью проверить потенциал, заложенный в реализации программы, проведя для этого мониторинговое исследование профессиональных навыков и компетенций взрослого населения трудоспособного возраста. Исследователи проверили знания населения в математике, умение читать и знание английского языка, исходя из предположения, что именно такие навыки требуются для начала работы в сфере высоких технологий.
Результаты показали, что у израильской отрасли высоких технологий практически нет потенциала развития, основываясь на местных кадрах, и что практически все население, способное работать в компаниях хай-так, уже в них работает. Исследование указывает, что еще не более 4 процентов работоспособного населения смогут переквалифицироваться для работы в хай-теке, но не более того. Но примерно две трети из них и сегодня зарабатывает достаточно, так что только примерно 1 процент сможет улучшить условия занятости, переквалифицировавшись в «хайтекиста».