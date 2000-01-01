22.12 10:04 MIGnews.com

В Гатвике применена израильская система борьбы с дронами

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Британские СМИ сообщают о том, что дроны, парализовавшие работу международного аэропорта Гатвик в Британии были нейтрализованы системой борьбы с беспилотниками израильского производства Drone Dome.Британская армия купила шесть систем Drone Dome в 2018 году за 16 миллионов фунтов для использования против террористических дронов ISIS в Сирии и Ираке.Первоначально полицейские пытались нейтрализовать дроны стандартной системой производителя. Она, однако, оказалась бесполезной - дроны были или взломаны, или не относились к производственной линии DJI.После этого в аэропорту появились военные с системой борьбы с дронами производства израильского концерна Rafael.Система оснащена дальномером и радаром и обнаруживает дроны на расстоянии от 2,5 до 7,5 километров. После этого система переходит в режим автоматического сопровождения, и “вырубает” управление дроном мощной серией высокочастотных радиосигналов, лишая оператора дрона возможности управления.Существует версия Drone Dome, позволяющая сжечь вражеский дрон лазером, но британцы ее не купили.