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В Гатвике применена израильская система борьбы с дронами 22.12 10:04   MIGnews.com

В Гатвике применена израильская система борьбы с дронами

Британские СМИ сообщают о том, что дроны, парализовавшие работу международного аэропорта Гатвик в Британии были нейтрализованы системой борьбы с беспилотниками израильского производства Drone Dome.

Британская армия купила шесть систем Drone Dome в 2018 году за 16 миллионов фунтов для использования против террористических дронов ISIS  в Сирии и Ираке.

Первоначально полицейские пытались нейтрализовать  дроны стандартной системой производителя. Она, однако, оказалась бесполезной - дроны были или взломаны, или не относились к производственной линии DJI.

После этого в аэропорту появились военные с системой борьбы с дронами производства израильского концерна Rafael.

Система оснащена дальномером и радаром и обнаруживает дроны на расстоянии от 2,5 до 7,5 километров. После этого система переходит в режим автоматического сопровождения, и “вырубает” управление дроном мощной серией высокочастотных радиосигналов, лишая оператора дрона возможности управления.

Существует версия Drone Dome, позволяющая сжечь вражеский дрон лазером, но британцы ее не купили.


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