В Гатвике применена израильская система борьбы с дронами
Британские СМИ сообщают о том, что дроны, парализовавшие работу международного аэропорта Гатвик в Британии были нейтрализованы системой борьбы с беспилотниками израильского производства Drone Dome.
Британская армия купила шесть систем Drone Dome в 2018 году за 16 миллионов фунтов для использования против террористических дронов ISIS в Сирии и Ираке.
Первоначально полицейские пытались нейтрализовать дроны стандартной системой производителя. Она, однако, оказалась бесполезной - дроны были или взломаны, или не относились к производственной линии DJI.
После этого в аэропорту появились военные с системой борьбы с дронами производства израильского концерна Rafael.
Система оснащена дальномером и радаром и обнаруживает дроны на расстоянии от 2,5 до 7,5 километров. После этого система переходит в режим автоматического сопровождения, и “вырубает” управление дроном мощной серией высокочастотных радиосигналов, лишая оператора дрона возможности управления.
Существует версия Drone Dome, позволяющая сжечь вражеский дрон лазером, но британцы ее не купили.