22.11 18:04 MIGnews.com

В работе популярного мессенджера произошел глобальный сбой

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В ряде стран по всему миру произошел сбой в работе популярного мессенджера Telegram. Сбой был зафиксирован сервисом Downdetector. Также о проблемах с функционированием мессенджера сообщают пользователи в социальных сетях.Согласно данным Downdetector, на недоступность мессенджера жалуются пользователи в России, Белоруссии, Украине, Германии, Франции, Великобритании, Швейцарии и Узбекистане. Число жалоб на работу сервиса начало расти в 15:30 мск и достигло пика в 16:30. Сообщается, что перебои были отмечены в работе и десктопной, и мобильной версии мессенджера. По состоянию на 17:00 работа мессенджера частично восстановилась.Жалобы появились также и в англоязычном официальном Twitter мессенджера. В ответ на жалобу пользователя на сбой команда поддержки написала: "Telegram лег, но не полностью. Можете пока попробовать по-старинке пообщаться с людьми в реальности".