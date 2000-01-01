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Почему люди плохо различают представителей других рас 23.11 04:14   MIGnews.com

Почему люди плохо различают представителей других рас

Команда исследователей из университетов Стэндфорда и Калифорнии выяснили, что присутствующая у многих людей неспособность с первого взгляда различать индивидуальные различия лиц представителей других рас присутствует в человеческом мозге от рождения.

Сообщается, что в ходе исследования 17 представителям европеоидной расы были показаны снимки представителей европеоидной и негроидной рас. При этом снимались показания мозговой активности при помощи магнитно-резонансного томографа.

В ходе эксперимента ученые выяснили, что высокочувствительный отдел зрительной коры человеческого мозга настроен на распознавание различий в лицах людей только собственной расы.

Авторы исследования подчеркнули, что данный врожденный механизм активируется на самой ранней стадии анализа зрительной информации относительно внешности, когда нервные центры еще только решают, что для них имеет значение, а что – нет.

Предположительно этот механизм восприятия был сформирован в ходе эволюции, однако впоследствии лег в основу некоторых предрассудков.


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