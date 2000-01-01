22.10 10:45 MIGnews.com

Google лишит преимущества владельцев iPhone

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Интернет-гигант Google намерен устранить лазейку, которая позволяла владельцам iPhone бесплатно хранить снимки в сервисе Google Фото без их сжатия.О своем намерении устранить соответствующую ошибку компания сообщила в своем блоге.Стоит отметить, что причиной такой ситуации стал высокоэффективный формат HEIC, в котором смартфоны от компании Apple сохраняют фото. Дело в том, что такой формат более эффективен, чем JPEG, который использует для сжатия фото Google. По сути, "сжатие" таких фотографий приводит к увеличению их размера при потере качества снимка. Таким образом владельцам iPhone нет нужды платить за дополнительное пространство.Эта же лазейка доступна и для пользователей смартфонов Samsung, у которого параметр сохранения фотографий в HEIF (аналога HEIC) можно включить опционарно.HEIC (High Efficiency Image Coding) — высокоэффективный формат файлов для хранения изображений, разработанный экспертной группой по движущимся изображениям (MPEG). Apple анонсировала полноценную поддержку формата еще в 2017 году. На деле формат носит название HEIF — сокращение от High Efficiency Image File Format. Microsoft начала его поддерживать в своей операционной системе Windows 10 без необходимости установки дополнительных кодеков, начиная с марта 2018 года в сборке Windows Insider под номером 17123, тогда же поддержка HEIF была добавлена в предварительную версию мобильной операционной системы Android Pie.Пока не ясно, каким образом Google собирается устранять эту ошибку, однако это в любом случае не понравится пользователям iOS. По сути такой подход выглядит нелогичным, поскольку использование высокоэффективных форматов помогает экономить на производственных мощностях серверов компании.