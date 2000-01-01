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Популярность электромобилей не сократит выбросы в атмосферу 22.10 19:24   MIGnews.com

Популярность электромобилей не сократит выбросы в атмосферу

Согласно исследованию, проведенному экспертами Международного энергетического агентства, при условии сохранения нынешних темпов роста спроса на кроссоверы и внедорожники, количество углеродов, выбрасываемых в атмосферу этими крупными автомобилями, превысит экологическую выгоду, получаемую от роста популярности электромобилей.

Количество внедорожников во всем мире с 2010 года выросло на 60% и составило более 200 миллионов штук. В период с 2010 по 2018 годы эти автомобили оказались вторым по значимости после энергетического сектора источником выброса в атмосферу углеродов, опередив грузовые автомобили и самолеты.

По оценкам экспертов, в случае сохранения темпов роста популярности внедорожников, к 2040 году мировой спрос на нефть увеличится почти на 2 миллиона баррелей в сутки, что компенсирует снижение потребления "черного золота", достигнутое при продаже 150 миллионов электромобилей.

Сообщается, что в прошлом году в США 48% покупок автомобилей пришлось на внедорожники. Также их популярность растет в Китае и Индии.


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