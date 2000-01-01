23.09 03:12 MIGnews.com

Ученые доказали существование жизни после смерти

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Ученым удалось в ходе эксперимента выяснить, что жизнь после смерти на самом деле реальна.Исследование заключалось в наблюдении за смертельно больными пациентами. Ученые фиксировали все изменения, которые происходили в организме больного.После смерти человека и прекращения работы органов мозг был настолько активен, что говорит о том, что сознание все еще находилось в теле.К слову, работа мозга была намного интенсивнее, чем при жизни пациента.Теперь теория посмертного существования становится все более интересной областью для светил науки, которые хотят глубже изучить этот феномен.