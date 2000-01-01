23.09 03:12 MIGnews.com
Ученые доказали существование жизни после смерти
Ученым удалось в ходе эксперимента выяснить, что жизнь после смерти на самом деле реальна.
Исследование заключалось в наблюдении за смертельно больными пациентами. Ученые фиксировали все изменения, которые происходили в организме больного.
После смерти человека и прекращения работы органов мозг был настолько активен, что говорит о том, что сознание все еще находилось в теле.
К слову, работа мозга была намного интенсивнее, чем при жизни пациента.
Теперь теория посмертного существования становится все более интересной областью для светил науки, которые хотят глубже изучить этот феномен.
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