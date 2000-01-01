23.07 03:43 MIGnews.com

В Instagram добавят новую функцию

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Instagram анонсировал обновление, которое позволит пользователям видеть, кто из друзей находится в сети.Как сообщается в блоге компании, если пользователь находится онлайн, возле изображения его профиля можно будет увидеть кружок зеленого цвета в любом из разделов программы.Отмечается, что если пользователь хочет скрыть свой статус, данную функцию можно отключить в меню настроек. Однако в таком случае пользователь не будет иметь возможности видеть статус своих друзей.