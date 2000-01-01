Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











В Кфар-Сабе появятся 500 зарядных станций для электромобилей | Фото:23.06 07:06   MIGnews.com

В Кфар-Сабе появятся 500 зарядных станций для электромобилей

Муниципалитет Кфар-Сабы планирует установить 500 зарядных станций для электромобилей на улицах города.

Об этом сообщает портал Globes.

В отличие от других городов, Кфар-Сабa развертывает станции для зарядки аккумуляторов по всему городу, а не на ограниченной территории.

По данным источников, высокоскоростная зарядка будет доступна только на двух станциях с мощностью в 50 киловатт. Однако остальные станции ограничатся показателем в 22 киловатта.

Станции будут размещены в общественных местах, включая парковочные площадки.

Согласно проекту, который реализуется при поддержке Министерства национальной инфраструктуры, энергетики и водных ресурсов, на первом этапе будет установлено 40 станций во всех частях города.

Также известно, тендер муниципалитета стоимостью 15 миллионов шекелей на обустройство таких станций совместными усилиями выиграли компании EV Edge (дочернее предприятие в составе группы Union Motors) и Milgam (владелец компании Pango).


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:25
Путч в Эфиопии: начальник генштаба "застрелен"
06:18
McDonald's повышает цены в Израиле
05:18
Сотрудничество Castro с Ким Кардашьян так и не удалось
04:18
Силой мысли: ученые изобрели уникальную управляемую руку
03:19
Apple порадует мир своей новой разработкой
02:20
Борис Джонсон громко ссорился с девушкой - приехала полиция
00:04
Huawei пытается вернуть изъятое оборудование
23:10
Меган Маркл призвала забирать питомцев из приютов
22:42
Экстремальная жара ожидается в Европе
21:06
Переживший Холокост пригласил демократку посетить Освенцим
21:01
Первая медаль Израиля на Вторых Европейских Играх
20:45
ЦАХАЛ арестовал женщину, которая уклонялась от службы 12 лет
19:45
Палестинские СМИ осудили Бахрейн за предстоящую конференцию
19:25
Жуткая авария в США забрала жизни семи человек
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus