В Кфар-Сабе появятся 500 зарядных станций для электромобилей

В отличие от других городов, Кфар-Сабa развертывает станции для зарядки аккумуляторов по всему городу, а не на ограниченной территории.
По данным источников, высокоскоростная зарядка будет доступна только на двух станциях с мощностью в 50 киловатт. Однако остальные станции ограничатся показателем в 22 киловатта.
Станции будут размещены в общественных местах, включая парковочные площадки.
Согласно проекту, который реализуется при поддержке Министерства национальной инфраструктуры, энергетики и водных ресурсов, на первом этапе будет установлено 40 станций во всех частях города.
Также известно, тендер муниципалитета стоимостью 15 миллионов шекелей на обустройство таких станций совместными усилиями выиграли компании EV Edge (дочернее предприятие в составе группы Union Motors) и Milgam (владелец компании Pango).