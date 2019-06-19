Силой мысли: ученые изобрели уникальную управляемую руку

По данным источников, уникальное устройство также способно следить за направлением курсора мыши на экране компьютера.
Специалисты создали манипулятор с помощью неинвазивного компьютерно-мозгового интерфейса (BCI).
Авторы разработки уверены, что данная технология в ближайшем будущем станет незаменимой для парализованных людей.
"В сфере разработки роботизированных устройств с управлением силой мысли через специальные мозговые имплантаты достигнуты значительные успехи. Это действительно так. Однако ключевой целью подобных разработок является создание неинвазивных методов. Достижения в области нейронного декодирования и практическая полезность неинвазивного контроля роботизированными руками окажут важнейшее влияние на развитие неинвазивной нейробиотики", - отметил профессор Бин Хе.
"Несмотря на технические проблемы с использованием неинвазивных сигналов, мы полностью привержены тому, чтобы донести эту безопасную и экономичную технологию до людей, которые могут извлечь из нее пользу. Эта работа представляет собой важный шаг в развитии неинвазивных компьютерно-мозговых интерфейсов - технологии, которая когда-нибудь может стать повсеместной вспомогательной системой, помогающей людям, как смартфоны". - добавил он.
Более подробно ознакомится с разработкой исследователей можно в журнале Science Robotics.