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Силой мысли: ученые изобрели уникальную управляемую руку | Фото:23.06 04:18   MIGnews.com

Силой мысли: ученые изобрели уникальную управляемую руку

Ученые из Университета Карнеги – Меллона в сотрудничестве со специалистами из Миннесотского университета впервые в истории изобрели роботизированную руку, управляемую человеческим мозгом.

Об этом в субботу, 22 июня пишет Science Daily.

По данным источников, уникальное устройство также способно следить за направлением курсора мыши на экране компьютера.

Специалисты создали манипулятор с помощью неинвазивного компьютерно-мозгового интерфейса (BCI).

Авторы разработки уверены, что данная технология в ближайшем будущем станет незаменимой для парализованных людей.

"В сфере разработки роботизированных устройств с управлением силой мысли через специальные мозговые имплантаты достигнуты значительные успехи. Это действительно так. Однако ключевой целью подобных разработок является создание неинвазивных методов. Достижения в области нейронного декодирования и практическая полезность неинвазивного контроля роботизированными руками окажут важнейшее влияние на развитие неинвазивной нейробиотики", - отметил профессор Бин Хе.

"Несмотря на технические проблемы с использованием неинвазивных сигналов, мы полностью привержены тому, чтобы донести эту безопасную и экономичную технологию до людей, которые могут извлечь из нее пользу. Эта работа представляет собой важный шаг в развитии неинвазивных компьютерно-мозговых интерфейсов - технологии, которая когда-нибудь может стать повсеместной вспомогательной системой, помогающей людям, как смартфоны". - добавил он.

Более подробно ознакомится с разработкой исследователей можно в журнале Science Robotics.


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