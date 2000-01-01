23.06 03:19 MIGnews.com
Apple порадует мир своей новой разработкой
Корпорация Apple готовит для своих клиентов новинку - смартфон iPhone 11, которую она представит миру уже в сентябре этого года.
Об этом в субботу, 22 июня пишет Phone Arena
.
По данным источников, приобрести разработку можно будет уже 20 сентября.
Инсайдеры отмечают, что в следующей модели технологический гигант откажется от своего Lightning-разъема в пользу стандартизированного USB-C.
Ожидается, что у модели iPhone 11 будет AMOLED дисплей диагональю 5,8 и 6,5 дюйма.
Кроме того, данные устройства будут оснащены улучшенной системой биометрической идентификации Face ID.
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