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Индийская ракета BRAHMOS-A успешно поразила цель | Фото:22.05 21:35   MIGnews.com

Индийская ракета BRAHMOS-A успешно поразила цель

В среду в Индии успешно испытали авиационную версию сверхзвуковой ракеты BRAHMOS-A, поразив наземную цель после выстрела из истребителя, сообщает UrduPoint News.

Самая быстрая в мире крылатая ракета развивает максимальную скорость 3450 километров в час.

В оборонном ведомстве Индии подчеркнули, что специально переоборудованный истребитель Су-30 MKI успешно выпустил 2,5-тонную ракету с дальностью полета около 300 километров на острове Кар-Никобар.

В заявлении министерства добавляется, что "очень сложные" механические, электрические и программные модификации были проведены в истребителе российского производства".

Как заявила министр обороны Индии Нирмалу Ситхараман, которая наблюдала за испытаниями, "теперь боевая мощь ВВС страны вышла на недостижимый уровень".


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