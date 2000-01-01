22.05 21:35 MIGnews.com
Индийская ракета BRAHMOS-A успешно поразила цель
В среду в Индии успешно испытали авиационную версию сверхзвуковой ракеты BRAHMOS-A, поразив наземную цель после выстрела из истребителя, сообщает UrduPoint News
.
Самая быстрая в мире крылатая ракета развивает максимальную скорость 3450 километров в час.
В оборонном ведомстве Индии подчеркнули, что специально переоборудованный истребитель Су-30 MKI успешно выпустил 2,5-тонную ракету с дальностью полета около 300 километров на острове Кар-Никобар.
В заявлении министерства добавляется, что "очень сложные" механические, электрические и программные модификации были проведены в истребителе российского производства".
Как заявила министр обороны Индии Нирмалу Ситхараман, которая наблюдала за испытаниями, "теперь боевая мощь ВВС страны вышла на недостижимый уровень".
Поделиться
Все по теме
Комментарии