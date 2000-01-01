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Израиль оказался в десятке по цифровым услугам для экспатов | Фото:22.05 15:21   MIGnews.com

Израиль оказался в десятке по цифровым услугам для экспатов

Согласно опросу Expat Insider, Израиль оказался на 6-ом месте в мире по услугам цифровизации.

Об этом в среду, 22 мая сообщает The Straits Times.

В заявлении для прессы говорится, что Еврейское Государство "получило лучшие оценки за неограниченный доступ к онлайн-сервисам и простоту получения номера мобильного телефона, а также возможностью расплачиваться наличными практически в любом месте".

Данные опроса показали, что Израиль опередил на четыре позиции Соединенные Штаты. А вот лидерами в оказании цифровых услуг для экспатов оказались Эстония, Финляндия, Норвегия, Дания и Новая Зеландия.

Отмечается, что почти все экспаты в Израиле (95%) положительно оценили свой доступ к онлайн-услугам (против 80% в мире), а 84% заявили, что лучше быть не может (против 58% в мире).

94% респондентов ответили, что получить номер мобильного телефона просто (против 86% в мире), а 80% считают, что проще быть не может (против 58% в мире).

Результаты опроса также свидетельствуют, что Сингапур отстает от других стран с точки зрения систем безналичных платежей, простоты получения местного номера мобильного телефона и неограниченного доступа к онлайн-услугам.

В первом отчете Digital Life Abroad, подготовленном сообществом экспатов и информационным сайтом InterNations, было опрошено 18 135 иностранцев, представляющих 178 национальностей и проживающих в 187 странах или территориях.

Отчет Digital Life Abroad представляет собой дополнение к ежегодно публикуемому опросу Expat Insider, проводимому InterNations.


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