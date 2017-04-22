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YouTube 22.04 22:21   MIGnews.com

Летающий электромобиль протестировали в Германии

Летающий электрокар Lilium Jet был успешно протестирован в Мюнхене, сообщает РИА Новости.

Для взлета Электромобиля, произведенного компанией Lilium Aviation, не требуется специальной взлетной полосы в свзязи с вертикальным подъемом, что упрощает эксплуатацию летательного аппарата.



Lilium Jet способен развивать скорость до 300 километров в час. Разработчики отметили, что одной из главных преимуществ электрокара является энергоэффективность, так как аппарат потребляет значительно меньше энергии, чем обычные самолеты.

Электромобиль предназначен для двух людей, однако инженеры намерены увеличить число мест до пяти. Создатели аппарата надеются, что их проект разрешит транспортный вопрос, так как электромобиль, по мнению сотрудников Lilium Aviation, хорошо подходит для использования в качестве такси.
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