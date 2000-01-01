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В Дании испытали новый метод борьбы с раком | Фото: Thinkstock22.04 12:03   MIGnews.com

В Дании испытали новый метод борьбы с раком

Исследователи из Дании испытали новый метод борьбы со злокачественными опухолями. Ученым с помощью нового метода удалось остановить рост устойчивых к химиотерапии опухолей мочевого пузыря.

Препарат, созданный из белка малярии (VAR2CSA) остановил рост опухоли рака мочевого пузыря, резистентного к химиотерапии, и дал надежду онкологическим больным, которые не будут реагировать на стандартные методы лечения.

Соавтор исследования Мадс Даугорд рассказал, что 80% мышей, получавших экспериментальное лечение, к моменту окончания исследования остались живы, а 100% грызунов, которых лечили стандартными методами, скончались.

В настоящий момент Даугорд и его коллеги пытаются выяснить можно ли с ее помощью замедлить развитие других видов опухолей, а также провести первую серию клинических испытаний на людях.
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