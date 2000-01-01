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Ученые назвали любимые виды спорта мужчин-изменщиков | Фото: Thinkstock22.04 23:11   MIGnews.com

Ученые назвали любимые виды спорта мужчин-изменников

Ученые провели параллель между видами спорта и мужской неверностью. Для исследования социологи опросили более 1,5 тысячи мужчин.

В ходе опроса выяснилось, что наиболее подвержены изменам те представители сильного пола, которые отдают предпочтение командным и экстремальным видам спорта. Лидерами супружеской неверности стали любители путешествий.

В то же время верные и преданные супруги выбирают одиночные виды спорта. Однако это не дает точной гарантии того, что такие мужчины будут верны своим женам. В конце концов, решающий фактор – характер избранника.

Как объясняют социологи, мужчины-изменники, которые занимаются, например, футболом, гольфом или регби, часто используют занятия спортом для прикрытия своих похождений. В то же время потребность в измене у них рождается из-за того, что во время активной игры у них выделяется большое количество тестостерона – а он провоцирует сексуальное желание.

А вот любителей экстремальных видов спорта тянет на острые ощущения, которые они часто переносят на личную жизнь и сексуальные отношения.

Первыми среди изменщиков, по результатам опроса, оказались путешественники. Измены происходят из-за длительного отсутствия дома.
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