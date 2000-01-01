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В океан выпустили первую рыбу-шпиона 22.03 23:42   MIGnews.com

В океан выпустили первую рыбу-шпиона

Ученые из Лаборатории компьютерной науки и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института представили мягкую роботизированную рыбу, получившую имя SoFi. Робота уже испытали в Тихом океане в районе Фиджи на глубине более 15 метров.



"Морской шпион" оснащен камерой с объективом "рыбий глаз" для съемки крупномасштабных видеороликов и фотографий любых подводных сред. Роботом можно управлять с помощью водонепроницаемого пульта дистанционного управления, который использует ультразвуковые сигналы и основывается на контролере видеоигр.

В отличие от других глубоководных роботов, SoFi не оснащен тяжелыми, очень заметными пропеллерами, благодаря чему его ход почти незаметен. Эта особенность позволяет SoFi максимально приблизиться к рыбам.
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