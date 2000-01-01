22.03 22:27 MIGnews.com

Huawei разрабатывает телефон, поддерживающий блокчейн

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Китайская компания Huawei Technologies разрабатывает смартфон с израильской операционной системой SIRIN, который будет поддерживать блокчейн-приложения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.По словам собеседников агентства, операционной системы SIRIN позволит новым моделям китайских телефонов запускать блокчейн-приложения, так как же , как и приложения для Android.При этом, по данным Bloomberg, израильский стартап также занимается разработкой смартфоном на блокчейне.В компаниях подтвердили о том, что они вели переговоры по сотрудничеству, однако отказались предоставлять какую-либо еще информацию, сославшись на конфиденциальность.Агентство отмечает, что использование блокчейна такого гиганта, как Huawei говорит о том, что в дальнейшем эта технология стане повседневной для потребителя.: Блокчейн – это выстроенная по определенным правилам цепочка блоков, которые содержат в себе информацию об экономических транзакциях и практически всего, что имеет ценность.