23.02 06:47 MIGnews.com

Астрономы нашли три пригодные для жизни планеты

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Ученые выяснили, что около одиночной звезды Trapist-1 в созвездии Водолея существует система из семи планет размером с Землю, на трех из которых условия подходят для существования жизни.Как передает ТАСС, об этом сообщил на специальной конференции в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) глава научного директората управления Томас Цурбухэн.Он отметил, что для науки это колоссальный шаг вперед.В свою очередь, Микаэль Жийон из Института технологий и астрофизических исследований Льежского университета в Бельгии, отвечающий за изучение экзопланет, пояснил, что на трех планетах может существовать вода в жидком состоянии.Ученые уточнили, что на трех самых близких к TRAPPIST-1 планетах, предположительно, слишком жарко для существования жизни, а на самой далекой – слишком холодно.Открытие совершила команда Жийона, она же впервые в прошлом году обнаружила эту планетную систему. По оценке бельгийца, сейчас речь идет по меньшей мере о "самом значительном открытии за 14 лет".Ранее считалось, что в системе звезды TRAPPIST-1 существует лишь три экзопланеты.Красный карлик TRAPPIST-1 находится на расстоянии 40 световых лет от Солнца. В мае 2016 года вблизи нее при помощи телескопа TRAPPIST (TRAnsiting Planets and PlanetesImals Small Telescope) ученые обнаружили три кандидата в землеподобные экзопланеты.Наблюдения за системой ученые продолжат при помощи Webb, который должен в 2018 году прийти на смену обсерватории Hubble. Кроме того, астрономы в рамках SPECULOOS (Search for habitable Planets Eclipsing ULtra-cOOl Stars) планируют заняться исследованием и поиском планетных систем вблизи красных карликов.