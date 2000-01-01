22.01 13:18 MIGnews.com

"Укроборонпром" представил украинский военный квадрокоптер

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Государственный концерн "Укроборонпром" представил первый военный беспилотный летательный аппарат "Берегиня" украинского производства, предназначенный для разведывательных операций.Сообщается, что БПЛА разработан ОАО "Меридиан" им. С.П.Королева, входящим в состав "Укроборонпрома", по запросу от Минобороны."Благодаря малым габаритам, высокой маневренности, относительной простоте эксплуатации и использования они становятся надежными, а иногда и незаменимыми средствами повышения эффективности военных подразделений вооруженных сил, решая задачи разведки, наведения и другие", - говорится в сообщении пресс-службы концерна.Беспилотник оснащен цифровой и аналоговой видеокамерами. Изображение с квадрокоптера передается оператору по защищенным каналам связи, чтобы исключить выявление спецоборудованием.