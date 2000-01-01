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`Укроборонпром` представил украинский военный квадрокоптер | Фото: AFP22.01 13:18   MIGnews.com

"Укроборонпром" представил украинский военный квадрокоптер

Государственный концерн "Укроборонпром" представил первый военный беспилотный летательный аппарат "Берегиня" украинского производства, предназначенный для разведывательных операций.

Сообщается, что БПЛА разработан ОАО "Меридиан" им. С.П.Королева, входящим в состав "Укроборонпрома", по запросу от Минобороны.

"Благодаря малым габаритам, высокой маневренности, относительной простоте эксплуатации и использования они становятся надежными, а иногда и незаменимыми средствами повышения эффективности военных подразделений вооруженных сил, решая задачи разведки, наведения и другие", - говорится в сообщении пресс-службы концерна.

Беспилотник оснащен цифровой и аналоговой видеокамерами. Изображение с квадрокоптера передается оператору по защищенным каналам связи, чтобы исключить выявление спецоборудованием.



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