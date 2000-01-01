"Укроборонпром" представил украинский военный квадрокоптер
Государственный концерн "Укроборонпром" представил первый военный беспилотный летательный аппарат "Берегиня" украинского производства, предназначенный для разведывательных операций.
Сообщается, что БПЛА разработан ОАО "Меридиан" им. С.П.Королева, входящим в состав "Укроборонпрома", по запросу от Минобороны.
"Благодаря малым габаритам, высокой маневренности, относительной простоте эксплуатации и использования они становятся надежными, а иногда и незаменимыми средствами повышения эффективности военных подразделений вооруженных сил, решая задачи разведки, наведения и другие", - говорится в сообщении пресс-службы концерна.
Беспилотник оснащен цифровой и аналоговой видеокамерами. Изображение с квадрокоптера передается оператору по защищенным каналам связи, чтобы исключить выявление спецоборудованием.