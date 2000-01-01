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Вакцинация детей вдвое сокращает риски госпитализации | Фото:22.01 16:01   MIGnews.com

Вакцинация детей вдвое сокращает риски госпитализации

Недавнее исследование показало, что вакцинация детей снижает риск госпитализации из-за осложнений гриппа на 54%.

Исследование было проведено доктором Ханной Сегалофф, эпидемиологом в Школе общественного здравоохранения Мичиганского университета и профессором Марком Кацем, доктор медицинских наук, из Департамента здравоохранения BGU.

Согласно результатом, вакцинация против гриппа может вдвое сократить риски госпитализации для детей, однако для детей в возрасте до 8 лет рекомендуется двойная вакцинация.

"Дети, вакцинированные в соответствии с государственными рекомендациями, гораздо лучше защищены от гриппа, чем те, кто получил только одну вакцину", - сказала доктор Сегалофф.

"Наши результаты также показали, что вакцина была эффективной в течение трех разных сезонов с разными циркулирующими вирусами, что подчеркивает важность получения вакцины против гриппа каждый год, независимо от того, какой штамм вируса циркулирует", добавила она.

Ранее в этом месяце другое исследование фактически выявило, что более 60% израильских родителей 300 000 детей в возрасте от 2 до 4 по всей стране отказались от вакцинирования.

Эти исследования проводятся после того, как несколько человек умерли, и многие были госпитализированы с осложнениями, вызванными гриппом. По состоянию на 7 января в Израиле число погибших оценивалось в 18 человек.


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