22.01 16:01 MIGnews.com

Вакцинация детей вдвое сокращает риски госпитализации

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Недавнее исследование показало, что вакцинация детей снижает риск госпитализации из-за осложнений гриппа на 54%.Исследование было проведено доктором Ханной Сегалофф, эпидемиологом в Школе общественного здравоохранения Мичиганского университета и профессором Марком Кацем, доктор медицинских наук, из Департамента здравоохранения BGU.Согласно результатом, вакцинация против гриппа может вдвое сократить риски госпитализации для детей, однако для детей в возрасте до 8 лет рекомендуется двойная вакцинация."Дети, вакцинированные в соответствии с государственными рекомендациями, гораздо лучше защищены от гриппа, чем те, кто получил только одну вакцину", - сказала доктор Сегалофф."Наши результаты также показали, что вакцина была эффективной в течение трех разных сезонов с разными циркулирующими вирусами, что подчеркивает важность получения вакцины против гриппа каждый год, независимо от того, какой штамм вируса циркулирует", добавила она.Ранее в этом месяце другое исследование фактически выявило, что более 60% израильских родителей 300 000 детей в возрасте от 2 до 4 по всей стране отказались от вакцинирования.Эти исследования проводятся после того, как несколько человек умерли, и многие были госпитализированы с осложнениями, вызванными гриппом. По состоянию на 7 января в Израиле число погибших оценивалось в 18 человек.