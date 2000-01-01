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РФ начала производство комплексов С-400 для Индии 23.01 19:53   MIGnews.com

РФ начала производство комплексов С-400 для Индии

Посол Индии в Москве рассказал, что никаких проблем с выполнением контракта на поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в его страну.

Говоря о том, в какой валюте осуществляются платежи по контракту, Варма подчеркнул, что все условия отражены в контракте, и "реализуются в соответствии с контрактом", пишет IDRW.

Варма ответил и на вопрос о том, рассматривает ли Индия возможность дополнительной закупки С-400. По его словам, сначала нужно выполнить этот контракт.


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