23.01 19:53 MIGnews.com
РФ начала производство комплексов С-400 для Индии
Посол Индии в Москве рассказал, что никаких проблем с выполнением контракта на поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в его страну.
Говоря о том, в какой валюте осуществляются платежи по контракту, Варма подчеркнул, что все условия отражены в контракте, и "реализуются в соответствии с контрактом", пишет IDRW
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Варма ответил и на вопрос о том, рассматривает ли Индия возможность дополнительной закупки С-400. По его словам, сначала нужно выполнить этот контракт.
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