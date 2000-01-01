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Американцы создали голубя-робота с настоящими перьями 22.01 23:45   MIGnews.com

Американцы создали голубя-робота с настоящими перьями

Беспилотный летательный аппарат с крыльями, несколько напоминающими птичьи по строению и покрытыми настоящими голубиными перьями, представили инженеры из Стэнфордского университета.

Хотя беспилотник не "машет" крыльями, подобно птице, а летит как самолет, специалисты отмечают, что при поворотах он задействует движения, похожие на те, что характерны для настоящих голубей.

Научные работы, посвященные роботу, были опубликованы в журналах Science и Science Robotics.



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