22.01 23:45 MIGnews.com

Американцы создали голубя-робота с настоящими перьями

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Беспилотный летательный аппарат с крыльями, несколько напоминающими птичьи по строению и покрытыми настоящими голубиными перьями, представили инженеры из Стэнфордского университета.Хотя беспилотник не "машет" крыльями, подобно птице, а летит как самолет, специалисты отмечают, что при поворотах он задействует движения, похожие на те, что характерны для настоящих голубей.Научные работы, посвященные роботу, были опубликованы в журналах Science и Science Robotics.