22.01 10:56 MIGnews.com

Apple решила отказаться от Touch ID

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Американская компания Apple намерена отказаться от технологии Touch ID биометрический идентификации пользователей iPhone и iPad. Однако пока что компания разрабатывает более инновационную систему идентификации.Как рассказал аналитик KGI Securities Мин-Чи Куо, в этом году фирменный сканер отпечатков пальцев еще будет использоваться. Но уже в скором времени Apple завершит разработку системы идентификации пользователей по лицам. Конечно, данная систему не является новинкой, и пока компания ведет переговоры с разработчиками данной технологии.Так что уже в следующих ревизиях Apple планирует полностью отказаться от фирменного сканера отпечатков пальцев.