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Смартфон `нашел` для американки украденное авто | Фото:22.12 06:17   MIGnews.com

Смартфон "нашел" для американки украденное авто

Популярный смартфон от американской компании Apple помог 19-летней Виктории О’Коннор найти угнанный у нее автомобиль.

Инцидент произошел в американском штате Айова, сообщает интернет-издание 9to5mac.

Проблемы у девушки начались еще какое-то время назад, когда ее дом сгорел, что фактически вынудило О'Коннор переселиться в собственной машине, куда она и перенесла все свои ценные вещи, которые удалось спасти из огня.

В какой-то момент девушка отошла из своего "жилища", забыв взять с собой iPhone и ключи, а к моменту, когда рассеянная барышня вернулась, машины, разумеется, на месте уже не оказалось.

Воспользовавшись смартфоном друга, она включила функцию поиска телефона и при помощи полиции смогла отследить дом, где жили злоумышленники. После непродолжительных поисков сотрудникам правоохранительных органов удалось обнаружить машину и вернуть её законной хозяйке. Правда, кошелька и самого смартфона в авто уже не было. Последующие попытки отыскать iPhone ни к чему не привели.

Неизвестно, сможет ли Виктория найти свой смартфон. Как считают эксперты, проблема в том, что она использовала устаревшую версию iOS, в которой эта функция поиска не настолько точна, как «Локатор» в iOS 13 и более свежих обновлениях.


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