21.12 09:57 MIGnews.com
Израильские метеорологи остались без радара
Радар для мониторинга движения облаков метеорологической службы Израиля, вышел из строя после двадцати лет работы, об этом сообщает The Marker
.
Процесс приобретения нового радара может растянуться не менее, чем на полтора года из-за необходимости проведения тендера.
Поэтому, до момента до покупки нового радара метеорологи Израиля смогут полагаться на находящиеся в открытом доступе данные радаров в Аммане или в Эр-Рияде.
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