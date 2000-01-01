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Израильские метеорологи остались без радара 21.12 09:57   MIGnews.com

Израильские метеорологи остались без радара

Радар для мониторинга движения облаков метеорологической службы Израиля, вышел из строя после двадцати лет работы, об этом сообщает The Marker.

Процесс приобретения нового радара может растянуться не менее, чем на полтора года из-за необходимости проведения тендера.

Поэтому, до момента до покупки нового радара метеорологи Израиля смогут полагаться на находящиеся в открытом доступе данные радаров в Аммане или в Эр-Рияде.


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