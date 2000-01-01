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IDE Technology построит опреснительный завод в Тайване 21.12 09:36   MIGnews.com

IDE Technology построит опреснительный завод в Тайване

Компания IDE Technology, производитель технологии опреснения воды, заявила, что начала работу над контрактом на 75 миллионов долларов на строительство опреснительной установки для тайваньской компании Formosa Petrochemicals.

Завод, который будет построен в округе Юньлинь, будет иметь годовой объем производства 36 миллионов кубометров воды и будет эксплуатироваться IDE в течение первых двух лет.

Компания представит первое развертывание технологии, разработанной IDE, для снижения содержания бора в морской воде до 0,01 части на миллилитр. Снижение уровня бора было ключевым требованием компании Formosa Chemicals, которая сократила квоту на пресную воду со стороны правительства.


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