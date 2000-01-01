Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Астрономы открыли новые планеты из драгоценных камней | Фото:22.12 03:53   MIGnews.com

Астрономы открыли новые планеты из драгоценных камней

Ученые из университетов Цюриха в Швейцарии и университета Кембриджа в Великобритании обнаружили новый вид планет, покрытых россыпями драгоценных камней так, что эти небесные тела могут сверкать в лучах своей звезды.

Об этом в пятницу, 21 декабря сообщает www.MICEtimes.asia.

По словам астрономов, эти планеты относятся к типу "супер-Земля" — плотных планет, аналогов нашей Земли и Марса с их высоким содержанием минералов, металлов и их сочетаний, но только больше. Они определили три такие планеты: HD 219134 b, отстоящая от Земли всего на 21 световой год, 55 Cancri e, находящаяся в 41 световом годе от нас и далекая WASP-47 e — до нее придется лететь целых 870 световых лет.

Исследователи отметили, что данные планеты образованы из пыли и газа, которые были собраны в комки электростатической энергией. Вместо железного ядра, подобного земному, они богаты кальцием и алюминием, что означает наличие рубинов и сапфиров, которые изготовлены из минерального корунда - кристаллической формы оксида алюминия.

"Многие элементы все еще находятся в газовой фазе, и планетарные строительные блоки имеют совершенно другой состав. Что интересно, так это то, что эти объекты полностью отличаются от большинства планет, подобных Земле", - объясняет астрофизик Кэролайн Дорн из Цюрихского университета, передает Science Alert.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:12
Дэвид Бекхэм намеревается улететь в космос
01:45
Трэвис Скотт планирует сделать предложение Кайли Дженнер
00:36
Китай отрицает обвинения США в шпионаже
23:59
«Соглашение по Косово по типу соглашения Израиль-Египет»
22:03
DISH объединяется с Gilat для нового широкополосного сервиса
21:28
В Джибути задержан подозреваемый по делу "Шарли Эбдо"
20:54
В Конго самолет Ан-26 потерпел крушения, 3 человека погибли
20:47
Санкции Еросоюза против России вступили в силу
20:07
Беспорядки в Барселоне: 51 пострадавший, 12 задержанных
19:28
Жуткая авария с грузовиком НАТО в Литве, есть жертвы
18:37
Задержан преступник, устроивший стрельбу в центре Вены
18:21
На границе с Газой убит 16-летний палестинец
18:07
Массовые протесты возобновились в Барселоне
17:47
В Ираке обнаружено еще одно массовое захоронение
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus