Астрономы открыли новые планеты из драгоценных камней
Ученые из университетов Цюриха в Швейцарии и университета Кембриджа в Великобритании обнаружили новый вид планет, покрытых россыпями драгоценных камней так, что эти небесные тела могут сверкать в лучах своей звезды.
По словам астрономов, эти планеты относятся к типу "супер-Земля" — плотных планет, аналогов нашей Земли и Марса с их высоким содержанием минералов, металлов и их сочетаний, но только больше. Они определили три такие планеты: HD 219134 b, отстоящая от Земли всего на 21 световой год, 55 Cancri e, находящаяся в 41 световом годе от нас и далекая WASP-47 e — до нее придется лететь целых 870 световых лет.
Исследователи отметили, что данные планеты образованы из пыли и газа, которые были собраны в комки электростатической энергией. Вместо железного ядра, подобного земному, они богаты кальцием и алюминием, что означает наличие рубинов и сапфиров, которые изготовлены из минерального корунда - кристаллической формы оксида алюминия.
"Многие элементы все еще находятся в газовой фазе, и планетарные строительные блоки имеют совершенно другой состав. Что интересно, так это то, что эти объекты полностью отличаются от большинства планет, подобных Земле", - объясняет астрофизик Кэролайн Дорн из Цюрихского университета, передает Science Alert.