21.12 22:03 MIGnews.com

DISH объединяется с Gilat для нового широкополосного сервиса

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Мексиканский оператор платного телевидения DISH объединился с израильской спутниковой сетью Gilat, чтобы запустить так называемую «новую высококачественную услугу спутникового доступа в Интернет, чтобы помочь незащищенным и недостаточно обслуживаемым жителям Мексики».Услуга, в которой будет использоваться бренд «ON», будет ориентирована на клиентов из числа населения и малого и среднего бизнеса.DISH выбрала мультисервисную платформу SkyEdge II-c компании Gilat, которая работает на Ka-диапазоне от недавно запущенного спутника Amazonas-5 компании Hispasat.