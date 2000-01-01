DISH объединяется с Gilat для нового широкополосного сервиса
Мексиканский оператор платного телевидения DISH объединился с израильской спутниковой сетью Gilat, чтобы запустить так называемую «новую высококачественную услугу спутникового доступа в Интернет, чтобы помочь незащищенным и недостаточно обслуживаемым жителям Мексики».
Услуга, в которой будет использоваться бренд «ON», будет ориентирована на клиентов из числа населения и малого и среднего бизнеса.
DISH выбрала мультисервисную платформу SkyEdge II-c компании Gilat, которая работает на Ka-диапазоне от недавно запущенного спутника Amazonas-5 компании Hispasat.