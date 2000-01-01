Рулонные грязезащитные напольные покрытия и их преимущества
Независимо от времени года помещение должно быть защищено от грязи и пыли, поступающей на подошве обуви в помещение. Особенно это касается мест большого скопления людей. Например, холлы супермаркетов и торгово-развлекательных центров, гостиниц, офисов и производственных площадей. Сюда можно отнести и холлы зданий, цехов, складов и т.д. Простыми словами, там, где интенсивное движение людей, необходимо обеспечить соответствующие нормы гигиены, поддержания чистоты и защиту основного напольного покрытия. Обеспечивается это применением специальных грязезащитных систем, в состав которых входят рулонные грязезащитные покрытия.
Виды рулонных грязезащитных покрытий
Грязезащитные рулонные покрытия представляют собой разнообразные изделия, произведенные из качественного материала для использования в качестве защиты в помещениях при интенсивном потоке людей.
Среди популярных видов рулонных грязезащитных покрытий можно выделить:
● ворсистые. Они призваны собирать всю влагу и пыль, обеспечивать эффект антискольжения. Такие изделия простые в уходе и очищении, особенно если ворс не сильно высокий;
● резиновые. Можно отнести к разряду универсальных, являются прекрасной защитой от грязи. Они прочные, устойчивые, прекрасно подходят для защиты напольного покрытия в любом общественном помещении с интенсивной проходимостью. Например, на авто-, ж/д вокзалах, аэропортах, в залах ожидания, супермаркетах, в бассейнах. Их можно использовать для обеспечения безопасности прохода в автотранспорте и в иных помещениях.
Производятся такие покрытия из высококачественной экологически чистой резины, которая:
● устойчива к температурным изменениям от +1 до +70;
● имеет специальный противоскользящий рельеф;
● водонепроницаемая;
● не впитывает запахи;
● имеет эстетичный вид;
● имеет шумопоглощающие свойства.
Покрытие из материала ПВХ тоже зарекомендовало себя с хорошей стороны. Это прекрасный вариант грязезащитного покрытия, который имеет прекрасные эстетические свойства, кроме основных качественных характеристик:
● защита от пыли, грязи, влаги;
● возможность использования как снаружи помещения, так и внутри;
● неприхотливость в обслуживании;
● на поверхности не образовываются пятна;
● высокие звукоизоляционные показатели;
● экологическая безопасность;
● долговечность и т.д.
Это покрытие можно стелить в любом помещении, сауне или бане, бассейне, офисном помещении и на складе, в частном доме, в игровых комнатах и т.д. Производится в разнообразии цветовой гаммы, видов и дизайне. Покрытия из ПВХ неподвластны гниению и коррозии, что существенно увеличивает их срок эксплуатации.
Почему лучше использовать рулонные грязезащитные покрытия, а не точечные ковры
Прежде всего, использование рулонного материала существенно сокращает расходы. Т.е. по цене одного точечного ковра можно купить больше рулонного материала. Кроме того, рулонный материал позволяет покрыть большие площади, чего не могут обеспечить точечные ковры.
Еще одно преимущество – максимально безопасное применение рулонного покрытия. Рулонное покрытие укладывается цельным полотном. Соответственно, исключаются опасные стыки, которые могут загибаться и приводить к травмам. Этого не скажешь о точечных коврах. Также точечные ковры не способны обеспечить эффективную защиту от грязи, пыли и влаги. Тогда как рулонные покрытия с этим заданием справляются на все 100%.
В завершение сравнения отметим, что только рулонные грязезащитные покрытия обеспечивают высокий уровень безопасности передвижения по ним в любой сезон и независимо от погодных условий, уровня влажности и т.д.