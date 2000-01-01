22.12 04:33 MIGnews.com
Создан робот, способный укрепить отношения на расстоянии
Робот, состоящий из губ, обещает вернуть страсть в отношения на расстоянии, как утверждают его разработчики.
Lovotics Kissenger является силиконовыми губами, который позволяет поцеловать вашего партнера из любой точки мира.
Странное устройство подключается к телефону и соответствует движениям губ партнера и работает в режиме реального времени.
Кроме ощущения поцелуя любимого, устройство даже позволяет почувствовать запах его губ.
'Киссинджер' - это сочетание "поцелуя" и "послания"- разработан, чтобы сделать онлайн видео-чат с партнером более интимным.
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