22.12 04:33 MIGnews.com

Создан робот, способный укрепить отношения на расстоянии

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Робот, состоящий из губ, обещает вернуть страсть в отношения на расстоянии, как утверждают его разработчики.Lovotics Kissenger является силиконовыми губами, который позволяет поцеловать вашего партнера из любой точки мира.Странное устройство подключается к телефону и соответствует движениям губ партнера и работает в режиме реального времени.Кроме ощущения поцелуя любимого, устройство даже позволяет почувствовать запах его губ.'Киссинджер' - это сочетание "поцелуя" и "послания"- разработан, чтобы сделать онлайн видео-чат с партнером более интимным.