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скриншот с видео 22.12 04:33   MIGnews.com

Создан робот, способный укрепить отношения на расстоянии

Робот, состоящий из губ, обещает вернуть страсть в отношения на расстоянии, как утверждают его разработчики.

Lovotics Kissenger является силиконовыми губами, который позволяет поцеловать вашего партнера из любой точки мира.

Странное устройство подключается к телефону и соответствует движениям губ партнера и работает в режиме реального времени.

Кроме ощущения поцелуя любимого, устройство даже позволяет почувствовать запах его губ.

'Киссинджер' - это сочетание "поцелуя" и "послания"- разработан, чтобы сделать онлайн видео-чат с партнером более интимным.
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