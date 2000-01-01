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Академия ГлавСпец зачтет ранее пройденный материал 21.12 14:47   MIGnews.com

Академия ГлавСпец зачтет ранее пройденный материал

Ректор Академии ГлавСпец высказался о механизме зачета ранее изученного материала при получении дополнительного профобразования. Он также уделил внимание существенной экономии времени и средств в случае отказа от изучения ранее пройденного материала.


Из-за отсутствия общепринятого механизма зачета ранее изученного материала у некоторых студентов возникает необходимость тратить лишние деньги и время при прохождении курса профессиональной переподготовки. Ранее изученный материал не всегда может быть зачтен: ряд учебных заведений игнорирует эти требования.


Тем не менее, часть российских учебных заведений уже переходит к реализации механизма зачета ранее изученного материала. Тем не менее, происходит это несистемно, из-за чего многие студенты и абитуриенты могут испытывать неудобства.


В качестве примера выступит некий учебный центр, организовывающий курсы управляющих и предлагающий абитуриентам скидку в тысячу рублей. Но никакой градации относительно ранее изученного материала нет, из-за чего те, кто прослушали курсы объемом в 71 и 144 часа, имеют равные права.


Ректор Академии ГлавСпец В.М. Алексеев: «Необходимо закрепить в нормативно-правовых актах право учащихся на зачет ранее изученных академических часов. Профессиональная переподготовка в Академии предполагает не только предоставление скидки, но и сокращение срока обучения в случае, если абитуриент уже изучил часть необходимых дисциплин. Рассчитать стоимость и сроки обучения можно на странице с описанием выбранного курса».


Полная информация о стоимости и принципах обучения в Академии подготовки главных специалистов доступна на сайте учреждения.


Контакты:
drug-studenta@mail.ru
specialitet.ru


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