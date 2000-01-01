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Хакер за 15 минут сломал умные четки от Ватикана 21.10 22:11   MIGnews.com

Хакер за 15 минут сломал умные четки от Ватикана

В "умных" электронных четках от Ватикана смогли обнаружить уязвимость, позволяющую получить доступ к учетной записи пользователя за 15 минут.

Французский специалист по кибербезопасности Батист Робер смог взломать учетную запись в приложении. Он сообщил, что связался с Ватиканом, и проблема безопасности была исправлена. Эта уязвимость позволила бы хакеру получить личную информацию человека, зная адрес электронной почты потенциальной жертвы, пишет CNET.

По его словам, злоумышленники также могут получить доступ к таким личным данным, как пол, рост, вес, дата рождения, фотография профиля. Четки отслеживают количество шагов за день, а также запрашивают доступ к данным о местоположения и разрешение для совершения звонков.


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