Хакер за 15 минут сломал умные четки от Ватикана

В "умных" электронных четках от Ватикана смогли обнаружить уязвимость, позволяющую получить доступ к учетной записи пользователя за 15 минут.
Французский специалист по кибербезопасности Батист Робер смог взломать учетную запись в приложении. Он сообщил, что связался с Ватиканом, и проблема безопасности была исправлена. Эта уязвимость позволила бы хакеру получить личную информацию человека, зная адрес электронной почты потенциальной жертвы, пишет CNET.
По его словам, злоумышленники также могут получить доступ к таким личным данным, как пол, рост, вес, дата рождения, фотография профиля. Четки отслеживают количество шагов за день, а также запрашивают доступ к данным о местоположения и разрешение для совершения звонков.