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В Египте нашли древние саркофаги жрецов и жриц | Фото:21.10 09:07   MIGnews.com

В Египте нашли древние саркофаги жрецов и жриц

Египетские археологи обнаружили 30 древних саркофагов жрецов и жриц в городе Луксор. В субботу, 19 октября, их открыли и обнаружили прекрасно сохранившиеся мумии. Министерство древностей заявило о чрезвычайно хорошем состоянии саркофагов, в котором "их и оставили древние египтяне". Они были найдены на кладбище Ассасиф и, по оценкам, им около 3000 лет.



Это захоронение одно из крупнейших и наиболее важных открытий за последние годы, считают эксперты. "Это первый большой тайник саркофагов, обнаруженный с конца 19-го века", - сказал Reuters министр древностей Египта Халед Эль-Энани. Они предназначались для жрецов, жриц и их детей, сказал Мостафа Вазири, руководитель группы раскопок. Саркофаги могут датироваться 10-м веком до нашей эры под властью 22-й династии фараонов.

По данным Reuters, саркофаги должны пройти реставрацию, прежде чем их можно будет перенести в Большой египетский музей, который откроется рядом с пирамидами Гизы в следующем году.




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