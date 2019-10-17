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Пользователи предпочитают Waze, а не Google Maps 21.10 23:06   MIGnews.com

Пользователи предпочитают Waze, а не Google Maps

Google Maps начинает больше походить на Waze. Компания анонсировала серию новых функций, которые позволят водителям, использующим приложение Maps на iOS, сообщать об авариях, "скоростных ловушках" и пробках.

И на iOS, и на Android пользователи смогут сообщать о других опасностях и происшествиях, связанных с вождением, таких как строительство дорог, закрытие полос движения, объекты на дороге, например, мусор. Все это основные функции Waze и одна из основных причин, по которой многие пользователи выбирают Waze, а не Google Maps, пишет Tech Crunch.

Приложение Google Maps также ранее использовало другие функции Waze, такие как возможность добавить остановку к вашему маршруту в режиме навигации или возможность просматривать цены на бензин поблизости.


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