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Травяную блоху назвали в честь героя романа Толкиена 21.09 21:44   MIGnews.com

Травяную блоху назвали в честь героя романа Толкиена

Ученые из Новой Зеландии открыли новый вид травяных блох и дали ему название в честь хоббита Фродо Бэггинса из романа "Властелин Колец" Джона Толкиена. Исследователи назвали его Psylla frodobagginsi.

Причинами такого решения стали небольшие размеры блохи и место обитания - Южный остров Новой Зеландии, как раз где снимали "Хоббита" и "Властелина Колец".

Блоху обнаружили исследователи Франческо Мартони и Карен Армстронг, которые изучали насекомых семейства травяных блох для докторской работы Мартони в новозеландском Исследовательском центре биозащиты.


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